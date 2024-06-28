Шальнев Никита Матвеев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Шальнев Никита Матвеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 554
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 32
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1828
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 39
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 29
01 | Шальнев Матвей Ларионов: 43 / 50 | государственный крестьянин - глава
02 | Шальнева Федосья Яковлева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шальнева Анна Матвеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Шальнева Агафья Матвеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Шальнев Семен Матвеев: 24 / 31 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Шальнева Пелагея Федотьева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Шальнева Авдотья Семенова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Шальнева Анна Семенова: - / - | государственная крестьянка - дочь [5]
09 | Шальнева Прасковья Семенова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [5]
10 | Шальнев Никита Матвеев: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Шальнева Матрена Демьянова: - / 34 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Шальнева Февронья Никитина: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Шальнев Федот Матвеев: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [1]
14 | Шальнева Авдотья Ильина: - / 24 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Шальнева Анна Федотова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [13]
16 | Шальнев Иван Федотов: - / 3 мес. | государственный крестьянин - сын [13]
17 | Шальнев Гордей Матвеев: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
18 | Шальнев Василий Матвеев: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
19 | Шальнев Влас Матвеев: 0,5 / - | государственный крестьянин - сын [1]
20 | Шальнев Петр Филипов: 42 / - | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
21 | Шальнева Анна Герасимова: - / 52 | государственная крестьянка - жена [20]
22 | Шальнева Февронья Петрова: - / - | государственная крестьянка - дочь [21]
23 | Шальнев Стефан Петров: 24 / 31 | государственный крестьянин - сын [20]
24 | Шальнева Марья Григорьева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [23]
25 | Шальнева Василиса Стефанова: - / - | государственная крестьянка - дочь [23]
26 | Шальнева Агафья Стефанова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [23]
27 | Шальнев Никанор Стефанов: 2 нед. / 7 | государственный крестьянин - сын [23]
28 | Шальнев Михайла Стефанов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [23]
29 | Шальнев Андрей Федоров: 8 / 15 | государственный крестьянин - двоюродный племянник [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1828 ст.
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