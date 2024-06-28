Ханина Анна Никитина
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Ханина Анна Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 535
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 31
- Двор / Семья
- 28
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- мать [1]
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1856
- Год смерти
- 1856
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 38
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 28
01 | Ханин Василий Иванов: 42 / 49 | государственный крестьянин - глава
02 | Ханина Анна Никитина: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Ханина Матрена Семенова: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Ханина Авдотья Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ханина Февронья Васильева: - / 27 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Ханин Яков Васильев: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Ханина Наталья Семенова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Ханин Ефим Игнатов: 8 / 15 | государственный крестьянин - племянник [1]
09 | Ханина Аксинья Петрова: - / 44 | государственная крестьянка - тетка [8]
10 | Ханина Федора: - / - | государственная крестьянка - дочь [9]
11 | Ханина Прасковья: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [9]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата смерти
- Вычислено 1856 ст.
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