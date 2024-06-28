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Ханин Василий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ханин Василий Иванов
Пол
муж
Номер записи
534
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
31
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
42
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 38
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 28
01 | Ханин Василий Иванов: 42 / 49 | государственный крестьянин - глава
02 | Ханина Анна Никитина: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Ханина Матрена Семенова: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Ханина Авдотья Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ханина Февронья Васильева: - / 27 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Ханин Яков Васильев: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Ханина Наталья Семенова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Ханин Ефим Игнатов: 8 / 15 | государственный крестьянин - племянник [1]
09 | Ханина Аксинья Петрова: - / 44 | государственная крестьянка - тетка [8]
10 | Ханина Федора: - / - | государственная крестьянка - дочь [9]
11 | Ханина Прасковья: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [9]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.

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