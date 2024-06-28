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Ханина Ефросинья Демьянова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ханина Ефросинья Демьянова
Пол
жен
Номер записи
531
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
30
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
20
Родственная связь
жена [18]
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 38
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 27
01 | Ханин Влас Миронов: 36 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Ханина Саломонида Афанасьева: - / 58 | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Ханина Марья Федорова: - / 45 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Ханина Татьяна Власова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ханина Наталья Власова: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Ханина Прасковья Власова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Ханин Константин Власов: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Ханина Наталья Свиридова: - / 24 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Ханин Сергей Власов: 12 / 19 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Ханин Евдоким Власов: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Ханин Петр Власов: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Ханин Андрей Миронов: 25 / 32 | государственный крестьянин - брат [1]
13 | Ханина Марья Анисимова: - / 29 | государственная крестьянка - жена [12]
14 | Ханина Февронья Андреева: - / - | государственная крестьянка - дочь [12]
15 | Ханина Федора Андреева: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [12]
16 | Ханина Лукерья Андреева: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [12]
17 | Ханин Стефан Андреев: - / 1 | государственный крестьянин - сын [12]
18 | Ханин Никита Прокофьев: 30 / 37 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
19 | Ханина Прасковья Иванова: - / 57 | государственная крестьянка - мать [18]
20 | Ханина Ефросинья Демьянова: - / 47 | государственная крестьянка - жена [18]
21 | Ханин Алексей Никитин: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [18]
22 | Ханина Марья Никитина: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [18]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1811 ст.

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