Ханина Татьяна Власова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Ханина Татьяна Власова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 515
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 30
- Двор / Семья
- 27
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь [1]
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 37
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 27
01 | Ханин Влас Миронов: 36 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Ханина Саломонида Афанасьева: - / 58 | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Ханина Марья Федорова: - / 45 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Ханина Татьяна Власова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ханина Наталья Власова: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Ханина Прасковья Власова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Ханин Константин Власов: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Ханина Наталья Свиридова: - / 24 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Ханин Сергей Власов: 12 / 19 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Ханин Евдоким Власов: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Ханин Петр Власов: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Ханин Андрей Миронов: 25 / 32 | государственный крестьянин - брат [1]
13 | Ханина Марья Анисимова: - / 29 | государственная крестьянка - жена [12]
14 | Ханина Февронья Андреева: - / - | государственная крестьянка - дочь [12]
15 | Ханина Федора Андреева: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [12]
16 | Ханина Лукерья Андреева: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [12]
17 | Ханин Стефан Андреев: - / 1 | государственный крестьянин - сын [12]
18 | Ханин Никита Прокофьев: 30 / 37 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
19 | Ханина Прасковья Иванова: - / 57 | государственная крестьянка - мать [18]
20 | Ханина Ефросинья Демьянова: - / 47 | государственная крестьянка - жена [18]
21 | Ханин Алексей Никитин: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [18]
22 | Ханина Марья Никитина: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [18]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1844 ст.
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