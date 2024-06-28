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Вереина Елена Сидорова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Вереина Елена Сидорова
Пол
жен
Номер записи
500
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
29
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1850
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 36
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 26
01 | Вереин Сидор Кондратов: 25 / 32 | государственный крестьянин - глава
02 | Вереина Меланья Яковлева: - / 31 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Вереина Елена Сидорова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Вереина Акулина Сидорова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Вереин Яков Сидоров: - / 4 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Вереин Влас Сидоров: - / 1,5 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Вереин Фатей Алексеев: 23 / 30 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
08 | Вереина Лукерья Егорова: - / 30 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Вереина Марина Фатеева: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [7]
10 | Вереин Стефан Алексеев: 11 / 18 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
11 | Вереин Ермолай Афанасьев: 21 / - | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
12 | Вереина Улита Николаева: - / - | государственная крестьянка - мать [11]
13 | Вереина Прасковья Никитина: - / 26 | государственная крестьянка - жена [11]
14 | Вереина Марина Ермолаева: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [11]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1850 ст.

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