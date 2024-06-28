Вереин Сидор Кондратов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Вереин Сидор Кондратов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 498
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 29
- Двор / Семья
- 26
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 36
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 26
01 | Вереин Сидор Кондратов: 25 / 32 | государственный крестьянин - глава
02 | Вереина Меланья Яковлева: - / 31 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Вереина Елена Сидорова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Вереина Акулина Сидорова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Вереин Яков Сидоров: - / 4 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Вереин Влас Сидоров: - / 1,5 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Вереин Фатей Алексеев: 23 / 30 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
08 | Вереина Лукерья Егорова: - / 30 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Вереина Марина Фатеева: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [7]
10 | Вереин Стефан Алексеев: 11 / 18 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
11 | Вереин Ермолай Афанасьев: 21 / - | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
12 | Вереина Улита Николаева: - / - | государственная крестьянка - мать [11]
13 | Вереина Прасковья Никитина: - / 26 | государственная крестьянка - жена [11]
14 | Вереина Марина Ермолаева: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [11]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1826 ст.
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