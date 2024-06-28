Папова Хрестина Елисеева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Папова Хрестина Елисеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 496
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 27
- Двор / Семья
- 25
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- дочь [10]
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1852
- Год смерти
- 1852
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 36
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 25
01 | Папов Лаврентий Иванов: 47 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Папова Агрипина Максимова: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Папова Татьяна Лаврентьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Папова Марфа Лаврентьева: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Папов Ермолай Лаврентьев: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Папова Александра Михайлова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Папов Федор Лаврентьев: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Папов Стефан Иванов: 40 / - | государственный крестьянин - брат [1]
09 | Папов Елисей Иванов: 34,5 / - | государственный крестьянин - брат [1]
10 | Папова Дарья Афанасьева: - / - | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Папова Елена Елисеева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [10]
12 | Папова Хрестина Елисеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Папов Иван Елисеев: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [9]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата смерти
- Вычислено 1852 ст.
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