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Папова Татьяна Лаврентьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Папова Татьяна Лаврентьева
Пол
жен
Номер записи
487
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
27
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь [1]
Причина выбытия
вышла замуж
Год убытия
1851
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 35
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 25
01 | Папов Лаврентий Иванов: 47 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Папова Агрипина Максимова: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Папова Татьяна Лаврентьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Папова Марфа Лаврентьева: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Папов Ермолай Лаврентьев: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Папова Александра Михайлова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Папов Федор Лаврентьев: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Папов Стефан Иванов: 40 / - | государственный крестьянин - брат [1]
09 | Папов Елисей Иванов: 34,5 / - | государственный крестьянин - брат [1]
10 | Папова Дарья Афанасьева: - / - | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Папова Елена Елисеева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [10]
12 | Папова Хрестина Елисеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Папов Иван Елисеев: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [9]
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Индексация данных проведена Вера Ерохина

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