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Богословский Марья Демьянова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Богословский Марья Демьянова
Пол
жен
Номер записи
484
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
26
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
20
Родственная связь
дочь [15]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1856
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 35
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 24
01 | Богословский Егор Митрофанов: 50 / 57 | государственный крестьянин - глава
02 | Богословская Степанида Никитина: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Богословский Петр Трофимов: 41 / 48 | государственный крестьянин - племянник [1]
04 | Богословская Агафья Степанова: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
05 | Богословская Матрена Петрова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Богословская Агафья Петрова: - / 18 | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Богословский Афанасий Петров: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Богословская Марфа Тимофеева: - / 18 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Богословский Финоген Васильев: 33 / 40 | государственный крестьянин - племянник [1]
10 | Богословская Ефимья Никитина: - / - | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Богословская Лукерья Филипова: - / 25 | государственная крестьянка - жена [9]
12 | Богословская Марья Финогенова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [9]
13 | Богословский Федор Финогенов: 2 мес. / 8 | государственный крестьянин - сын [9]
14 | Богословский Гордей Финогенов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [9]
15 | Богословский Демьян Васильев: 29 / 36 | государственный крестьянин - племянник [1]
16 | Богословская Марья Федорова: - / 35 | государственная крестьянка - жена [15]
17 | Богословский Ефим Демьянов: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [15]
18 | Богословский Николай Демьянов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [15]
19 | Богословский Филип Демьянов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [15]
20 | Богословский Марья Демьянова: - / 2 | государственный крестьянин - дочь [15]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1856 ст.
Место рождения
д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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