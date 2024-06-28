Богословский Ефим Демьянов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Богословский Ефим Демьянов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 481
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 26
- Двор / Семья
- 24
- Номер в семье/дворе
- 17
- Родственная связь
- сын [15]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 35
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 24
01 | Богословский Егор Митрофанов: 50 / 57 | государственный крестьянин - глава
02 | Богословская Степанида Никитина: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Богословский Петр Трофимов: 41 / 48 | государственный крестьянин - племянник [1]
04 | Богословская Агафья Степанова: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
05 | Богословская Матрена Петрова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Богословская Агафья Петрова: - / 18 | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Богословский Афанасий Петров: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Богословская Марфа Тимофеева: - / 18 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Богословский Финоген Васильев: 33 / 40 | государственный крестьянин - племянник [1]
10 | Богословская Ефимья Никитина: - / - | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Богословская Лукерья Филипова: - / 25 | государственная крестьянка - жена [9]
12 | Богословская Марья Финогенова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [9]
13 | Богословский Федор Финогенов: 2 мес. / 8 | государственный крестьянин - сын [9]
14 | Богословский Гордей Финогенов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [9]
15 | Богословский Демьян Васильев: 29 / 36 | государственный крестьянин - племянник [1]
16 | Богословская Марья Федорова: - / 35 | государственная крестьянка - жена [15]
17 | Богословский Ефим Демьянов: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [15]
18 | Богословский Николай Демьянов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [15]
19 | Богословский Филип Демьянов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [15]
20 | Богословский Марья Демьянова: - / 2 | государственный крестьянин - дочь [15]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1847 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.