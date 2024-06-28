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Зубцов Трофим Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Зубцов Трофим Васильев
Пол
муж
Номер записи
461
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
25
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
24
Родственная связь
внук [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1844
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 34
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 23
01 | Зубцов Спиридон Дмитриев: 58 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Зубцова Федосья Дмитриева: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Зубцова Пелагея Васильева: - / - | государственная крестьянка - внучка [1]
04 | Зубцов Ермолай Спиридонов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Зубцова Прасковья Алексеева: - / 34 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Зубцова Прасковья Ермолаева: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [4]
07 | Зубцова Федосья Ермолаева: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [4]
08 | Зубцов Ефрем Ермолаев: 4 / - | государственный крестьянин - сын [4]
09 | Зубцов Афанасий Ермолаев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [4]
10 | Зубцов Евдоким Ермолаев: - / 9 мес. | государственный крестьянин - сын [4]
11 | Зубцов Иван Стефанов: 27 / 34 | государственный крестьянин - племянник [1]
12 | Зубцова Анна Петрова: - / 34 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Зубцова Татьяна Иванова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Зубцова Агафья Иванова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [11]
15 | Зубцов Петр Иванов: - / 6 | государственный крестьянин - сын [11]
16 | Зубцов Анисим Иванов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [11]
17 | Зубцова Татьяна Иванова: - / 1 мес. | государственная крестьянка - дочь [11]
18 | Зубцов Никита Стефанов: 21 / 28 | государственный крестьянин - племянник [1]
19 | Зубцова Елена Давыдова: - / - | государственная крестьянка - жена [18]
20 | Зубцова Степанида Данилова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [18]
21 | Зубцов Иван Никитин: - / 2 | государственный крестьянин - сын [18]
22 | Зубцова Настасья Афанасьева: - / 39 | государственная крестьянка - племянница [1]
23 | Зубцов Тимофей Васильев: 9 / 16 | государственный крестьянин - внук [1]
24 | Зубцов Трофим Васильев: 7 / 14 | государственный крестьянин - внук [1]
25 | Зубцов Дмитрий Семенов: 8 / 15 | государственный крестьянин - внук [1]
26 | Зубцов Дмитрий Семенов: - / 11 | государственный крестьянин - внук [1]
27 | Зубцова Матрена Васильева: - / 37 | солдатка - невестка [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1844 ст.

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