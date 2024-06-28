Зубцова Татьяна Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Зубцова Татьяна Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 450
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 25
- Двор / Семья
- 23
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- дочь [11]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1846
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 33
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 23
01 | Зубцов Спиридон Дмитриев: 58 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Зубцова Федосья Дмитриева: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Зубцова Пелагея Васильева: - / - | государственная крестьянка - внучка [1]
04 | Зубцов Ермолай Спиридонов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Зубцова Прасковья Алексеева: - / 34 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Зубцова Прасковья Ермолаева: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [4]
07 | Зубцова Федосья Ермолаева: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [4]
08 | Зубцов Ефрем Ермолаев: 4 / - | государственный крестьянин - сын [4]
09 | Зубцов Афанасий Ермолаев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [4]
10 | Зубцов Евдоким Ермолаев: - / 9 мес. | государственный крестьянин - сын [4]
11 | Зубцов Иван Стефанов: 27 / 34 | государственный крестьянин - племянник [1]
12 | Зубцова Анна Петрова: - / 34 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Зубцова Татьяна Иванова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Зубцова Агафья Иванова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [11]
15 | Зубцов Петр Иванов: - / 6 | государственный крестьянин - сын [11]
16 | Зубцов Анисим Иванов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [11]
17 | Зубцова Татьяна Иванова: - / 1 мес. | государственная крестьянка - дочь [11]
18 | Зубцов Никита Стефанов: 21 / 28 | государственный крестьянин - племянник [1]
19 | Зубцова Елена Давыдова: - / - | государственная крестьянка - жена [18]
20 | Зубцова Степанида Данилова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [18]
21 | Зубцов Иван Никитин: - / 2 | государственный крестьянин - сын [18]
22 | Зубцова Настасья Афанасьева: - / 39 | государственная крестьянка - племянница [1]
23 | Зубцов Тимофей Васильев: 9 / 16 | государственный крестьянин - внук [1]
24 | Зубцов Трофим Васильев: 7 / 14 | государственный крестьянин - внук [1]
25 | Зубцов Дмитрий Семенов: 8 / 15 | государственный крестьянин - внук [1]
26 | Зубцов Дмитрий Семенов: - / 11 | государственный крестьянин - внук [1]
27 | Зубцова Матрена Васильева: - / 37 | солдатка - невестка [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1846 ст.
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