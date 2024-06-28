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Шелаева Елена Антонова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Шелаева Елена Антонова
Пол
жен
Номер записи
436
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
24
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
сестра [9]
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1852
Год смерти
1852
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 32
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 22
01 | Шелаев Василий Селиверстов: 42 / 49 | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаева Матрена Корнеева: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шелаева Пелагея Васильева: - / 19 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Шелаева Агафья Васильева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Шелаева Прасковья Васильева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Шелаева Марина Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Шелаев Игнат Васильев: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Шелаева Пелагея Васильева: - / 25 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Шелаев Данила Антонов: 17 / 24 | государственный крестьянин - племянник [1]
10 | Шелаева Елена Антонова: - / - | государственная крестьянка - сестра [9]
11 | Шелаев Терентий Ермолаев: 5 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата смерти
Вычислено 1852 ст.

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