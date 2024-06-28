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Шелаев Василий Селиверстов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Шелаев Василий Селиверстов
Пол
муж
Номер записи
427
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
24
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
42
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 32
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 22
01 | Шелаев Василий Селиверстов: 42 / 49 | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаева Матрена Корнеева: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шелаева Пелагея Васильева: - / 19 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Шелаева Агафья Васильева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Шелаева Прасковья Васильева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Шелаева Марина Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Шелаев Игнат Васильев: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Шелаева Пелагея Васильева: - / 25 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Шелаев Данила Антонов: 17 / 24 | государственный крестьянин - племянник [1]
10 | Шелаева Елена Антонова: - / - | государственная крестьянка - сестра [9]
11 | Шелаев Терентий Ермолаев: 5 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.

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