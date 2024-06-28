Шелаев Василий Селиверстов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Шелаев Василий Селиверстов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 427
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 24
- Двор / Семья
- 22
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 42
- Возраст по текущей РС
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 32
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 22
01 | Шелаев Василий Селиверстов: 42 / 49 | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаева Матрена Корнеева: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шелаева Пелагея Васильева: - / 19 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Шелаева Агафья Васильева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Шелаева Прасковья Васильева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Шелаева Марина Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Шелаев Игнат Васильев: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Шелаева Пелагея Васильева: - / 25 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Шелаев Данила Антонов: 17 / 24 | государственный крестьянин - племянник [1]
10 | Шелаева Елена Антонова: - / - | государственная крестьянка - сестра [9]
11 | Шелаев Терентий Ермолаев: 5 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1809 ст.
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