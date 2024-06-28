Салодилов Федор Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Салодилов Федор Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 422
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 23
- Двор / Семья
- 21
- Номер в семье/дворе
- 19
- Родственная связь
- сын [17]
- Причина поступления
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 31
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 21
01 | Салодилов Емельян Алексеев: 58 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Салодилова Авдотья Прокофьева: - / 63 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Салодилова Степанида Емельянова: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [2]
04 | Салодилов Лев Алексеев: 53 / - | государственный крестьянин - брат [1]
05 | Салодилова Прасковья Семенова: - / 58 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Салодилова Дарья Львова: - / 22 | государственная крестьянка - дочь [4]
07 | Салодилов Сазон Львов: 30 / 37 | государственный крестьянин - сын [4]
08 | Салодилова Елена Алексеева: - / 35 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Салодилов Василий Львов: 28 / 35 | государственный крестьянин - сын [4]
10 | Салодилова Федора Павлова: - / 34 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Салодилова Анисья Васильева: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [9]
12 | Салодилова Анна Васильева: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [9]
13 | Салодилова Ефимия Васильева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [9]
14 | Салодилов Федор Васильев: - / 7 | государственный крестьянин - сын [9]
15 | Салодилова Мавра Васильева: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [9]
16 | Салодилова Агафья Васильева: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [9]
17 | Салодилов Василий Львов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [4]
18 | Салодилова Лукерья Терентьева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [17]
19 | Салодилов Федор Васильев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [17]
20 | Салодилова Агафья Васильева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [17]
21 | Салодилов Егор Львов: 20 / 27 | государственный крестьянин - сын [4]
22 | Салодилова Агафья Андреева: - / 30 | государственная крестьянка - жена [21]
23 | Салодилова Фиона Егорова: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [21]
- Дополнительная информация в записи
- Василия 2-го сын
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1855 ст.
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