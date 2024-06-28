Салодилова Анисья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалодилова Анисья Васильева

Салодилова Анисья Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Салодилова Анисья Васильева
Пол
жен
Номер записи
414
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
23
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
дочь [9]
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1844
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 31
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 21
01 | Салодилов Емельян Алексеев: 58 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Салодилова Авдотья Прокофьева: - / 63 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Салодилова Степанида Емельянова: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [2]
04 | Салодилов Лев Алексеев: 53 / - | государственный крестьянин - брат [1]
05 | Салодилова Прасковья Семенова: - / 58 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Салодилова Дарья Львова: - / 22 | государственная крестьянка - дочь [4]
07 | Салодилов Сазон Львов: 30 / 37 | государственный крестьянин - сын [4]
08 | Салодилова Елена Алексеева: - / 35 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Салодилов Василий Львов: 28 / 35 | государственный крестьянин - сын [4]
10 | Салодилова Федора Павлова: - / 34 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Салодилова Анисья Васильева: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [9]
12 | Салодилова Анна Васильева: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [9]
13 | Салодилова Ефимия Васильева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [9]
14 | Салодилов Федор Васильев: - / 7 | государственный крестьянин - сын [9]
15 | Салодилова Мавра Васильева: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [9]
16 | Салодилова Агафья Васильева: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [9]
17 | Салодилов Василий Львов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [4]
18 | Салодилова Лукерья Терентьева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [17]
19 | Салодилов Федор Васильев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [17]
20 | Салодилова Агафья Васильева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [17]
21 | Салодилов Егор Львов: 20 / 27 | государственный крестьянин - сын [4]
22 | Салодилова Агафья Андреева: - / 30 | государственная крестьянка - жена [21]
23 | Салодилова Фиона Егорова: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [21]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1844 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close