Шелаев Лазарь Федотов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Шелаев Лазарь Федотов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 389
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 22
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- племянник [1]
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 30
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 20
01 | Шелаев Иван Евстафьев: 50 / 57 | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаева Прасковья Антонова: - / 42 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шелаева Ирина Иванова: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Шелаев Тимофей Иванов: 22 / 29 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Шелаева Меланья Ильина: - / 27 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Шелаев Иван Тимофеев: - / 1,5 | государственный крестьянин - сын [4]
07 | Шелаев Федор Иванов: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Шелаев Семен Федотов: 31 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
09 | Шелаева Аксинья Федорова: - / 34 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Шелаева Настасья Семенова: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [8]
11 | Шелаева Анна Семенова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [8]
12 | Шелаев Назар Семенов: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [8]
13 | Шелаева Федора Семенова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [8]
14 | Шелаев Лазарь Федотов: 25 / 32 | государственный крестьянин - племянник [1]
15 | Шелаева Авдотья Сусоева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [14]
16 | Шелаева Ефросинья Лазарева: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [14]
17 | Шелаев Иван Лазарев: 1 / - | государственный крестьянин - сын [14]
18 | Шелаев Корней Лазарев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [14]
19 | Шелаев Федор Лазарев: - / 1,5 | государственный крестьянин - сын [14]
20 | Шелаев Назар Тимофеев: 29 / 36 | государственный крестьянин - племянник [1]
21 | Шелаева Авдотья Васильева: - / - | государственная крестьянка - жена [20]
22 | Шелаева Авдотья Евстафьева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [20]
23 | Шелаев Иван Назаров: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [20]
24 | Шелаева Марина Назарова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [20]
25 | Шелаев Филип Назаров: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [20]
26 | Шелаев Иван Назаров: - / 2 | государственный крестьянин - сын [20]
27 | Шелаева Марья Назарова: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [20]
28 | Шелаева Ульяна Назарова: - / 2 мес. | государственная крестьянка - дочь [20]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1826 ст.
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