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Шелаева Прасковья Антонова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Шелаева Прасковья Антонова
Пол
жен
Номер записи
377
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
22
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена [1]
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1816
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 29
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 20
01 | Шелаев Иван Евстафьев: 50 / 57 | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаева Прасковья Антонова: - / 42 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шелаева Ирина Иванова: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Шелаев Тимофей Иванов: 22 / 29 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Шелаева Меланья Ильина: - / 27 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Шелаев Иван Тимофеев: - / 1,5 | государственный крестьянин - сын [4]
07 | Шелаев Федор Иванов: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Шелаев Семен Федотов: 31 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
09 | Шелаева Аксинья Федорова: - / 34 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Шелаева Настасья Семенова: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [8]
11 | Шелаева Анна Семенова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [8]
12 | Шелаев Назар Семенов: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [8]
13 | Шелаева Федора Семенова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [8]
14 | Шелаев Лазарь Федотов: 25 / 32 | государственный крестьянин - племянник [1]
15 | Шелаева Авдотья Сусоева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [14]
16 | Шелаева Ефросинья Лазарева: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [14]
17 | Шелаев Иван Лазарев: 1 / - | государственный крестьянин - сын [14]
18 | Шелаев Корней Лазарев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [14]
19 | Шелаев Федор Лазарев: - / 1,5 | государственный крестьянин - сын [14]
20 | Шелаев Назар Тимофеев: 29 / 36 | государственный крестьянин - племянник [1]
21 | Шелаева Авдотья Васильева: - / - | государственная крестьянка - жена [20]
22 | Шелаева Авдотья Евстафьева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [20]
23 | Шелаев Иван Назаров: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [20]
24 | Шелаева Марина Назарова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [20]
25 | Шелаев Филип Назаров: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [20]
26 | Шелаев Иван Назаров: - / 2 | государственный крестьянин - сын [20]
27 | Шелаева Марья Назарова: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [20]
28 | Шелаева Ульяна Назарова: - / 2 мес. | государственная крестьянка - дочь [20]
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Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1816 ст.

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