Косова Агрипина Петрова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Косова Агрипина Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 369
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 21
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- жена [9]
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1835
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 29
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 19
01 | Косов Иван Фетисов: 49 / 56 | государственный крестьянин - глава
02 | Косова Анна Михайлова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Косова Матрена Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Косова Устинья Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Косов Никита Иванов: 19 / - | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Косов Спиридон Фетисов: 45 / 52 | государственный крестьянин - брат [1]
07 | Косова Анисья Васильева: - / - | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Косова Марфа Спиридонова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [6]
09 | Косов Михайла Спиридонов: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [6]
10 | Косова Агрипина Петрова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Косова Екатерина Михайлова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [9]
12 | Косова Надежда Михайлова: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [9]
13 | Косов Иван Спиридонов: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [6]
14 | Косов Егор Спиридонов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [6]
15 | Косов Аксентий Марков: 13 / 20 | государственный крестьянин - племянник [1]
16 | Косова Марина Иванова: - / 52 | государственная крестьянка - невестка [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1835 ст.
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