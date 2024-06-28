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Косов Никита Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Косов Никита Иванов
Пол
муж
Номер записи
364
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
21
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
умер
Год убытия
1851
Год рождения вычисленный
1831
Год смерти
1851
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 29
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 19
01 | Косов Иван Фетисов: 49 / 56 | государственный крестьянин - глава
02 | Косова Анна Михайлова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Косова Матрена Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Косова Устинья Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Косов Никита Иванов: 19 / - | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Косов Спиридон Фетисов: 45 / 52 | государственный крестьянин - брат [1]
07 | Косова Анисья Васильева: - / - | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Косова Марфа Спиридонова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [6]
09 | Косов Михайла Спиридонов: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [6]
10 | Косова Агрипина Петрова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Косова Екатерина Михайлова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [9]
12 | Косова Надежда Михайлова: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [9]
13 | Косов Иван Спиридонов: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [6]
14 | Косов Егор Спиридонов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [6]
15 | Косов Аксентий Марков: 13 / 20 | государственный крестьянин - племянник [1]
16 | Косова Марина Иванова: - / 52 | государственная крестьянка - невестка [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1831 ст.
Дата смерти
Вычислено 1851 ст.

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