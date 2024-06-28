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Подерягина Агафья Андреева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Подерягина Агафья Андреева
Пол
жен
Номер записи
352
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
20
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
дочь [9]
Причина выбытия
вышла замуж
Год убытия
1852
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 28
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 18
01 | Подерягин Иван Макаров: 46 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Подерягина Марья Матвеева: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Подерягина Акулина Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Подерягин Иван Иванов: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Подерягина Наталья Михайлова: - / 28 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Подерягин Спиридон Иванов: 11 / 18 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Подерягин Федор Андреев: 15 и 1 мес. / - | государственный крестьянин - племянник [1]
08 | Подерягин Михайла Андреев: 13 / 20 | государственный крестьянин - племянник [1]
09 | Подерягина Домна Петрова: - / - | государственная крестьянка - мать [7]
10 | Курепин Егор Андреев: - / 5 | государственный крестьянин - сын [7]
10 | Подерягина Агафья Андреева: - / - | государственная крестьянка - дочь [9]
11 | Подерягина Агафья Андреева: - / 14,5 | государственная крестьянка - дочь [9]
12 | Подерягин Ефим Малофеев: 15 и 1 нед. / 22 | государственный крестьянин - племянник [1]
13 | Подерягина Авдотья Дмитриева: - / 42 | государственная крестьянка - мать [12]
14 | Подерягина Авдотья Малофеева: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [13]
15 | Подерягина Марья Иванова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [12]
16 | Подерягин Стефан Малофеев: 13 / 20 | государственный крестьянин - племянник [1]
17 | Подерягин Влас Малофеев: 5 / 12 | государственный крестьянин - племянник [1]
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Индексация данных проведена Вера Ерохина

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