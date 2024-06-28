Подерягина Акулина Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Подерягина Акулина Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 345
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 20
- Двор / Семья
- 18
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь [1]
- Причина выбытия
- вышла замуж
- Год убытия
- 1857
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 28
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 18
01 | Подерягин Иван Макаров: 46 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Подерягина Марья Матвеева: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Подерягина Акулина Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Подерягин Иван Иванов: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Подерягина Наталья Михайлова: - / 28 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Подерягин Спиридон Иванов: 11 / 18 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Подерягин Федор Андреев: 15 и 1 мес. / - | государственный крестьянин - племянник [1]
08 | Подерягин Михайла Андреев: 13 / 20 | государственный крестьянин - племянник [1]
09 | Подерягина Домна Петрова: - / - | государственная крестьянка - мать [7]
10 | Курепин Егор Андреев: - / 5 | государственный крестьянин - сын [7]
10 | Подерягина Агафья Андреева: - / - | государственная крестьянка - дочь [9]
11 | Подерягина Агафья Андреева: - / 14,5 | государственная крестьянка - дочь [9]
12 | Подерягин Ефим Малофеев: 15 и 1 нед. / 22 | государственный крестьянин - племянник [1]
13 | Подерягина Авдотья Дмитриева: - / 42 | государственная крестьянка - мать [12]
14 | Подерягина Авдотья Малофеева: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [13]
15 | Подерягина Марья Иванова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [12]
16 | Подерягин Стефан Малофеев: 13 / 20 | государственный крестьянин - племянник [1]
17 | Подерягин Влас Малофеев: 5 / 12 | государственный крестьянин - племянник [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.