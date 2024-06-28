Шелаев Карп Дмитриев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Шелаев Карп Дмитриев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 340
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 19
- Двор / Семья
- 17
- Номер в семье/дворе
- 16
- Родственная связь
- племянник [1]
- Возраст по прошлой РС
- 11
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1840
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 27
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 17
01 | Шелаев Алексей Корнеев: 42 / 49 | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаева Дарья Алексеева: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шелаев Кирила Корнеев: 39 / 46 | государственный крестьянин - брат [1]
04 | Шелаева Надежда Иванова: - / - | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Шелаева Ирина Мартинова: - / 45 | государственная крестьянка - жена [3]
06 | Шелаев Калина Кирилов: 15 и 7 нед. / 23 | государственный крестьянин - сын [3]
07 | Шелаева Марья Андреева: - / 30 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Шелаева Матрена Кирилова: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [3]
09 | Шелаева Варвара Кирилова: - / 3 мес. | государственная крестьянка - дочь [3]
10 | Шелаев Евсей Казьмин: 35 / 42 | государственный крестьянин - племянник [1]
11 | Шелаева Акулина Свиридова: - / 42 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Шелаев Петр Евсеев: 9 / 16 | государственный крестьянин - сын [10]
13 | Шелаев Макар Евсеев: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [10]
14 | Шелаев Федор Евсеев: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [10]
15 | Шелаева Анна Евсеева: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [10]
16 | Шелаев Карп Дмитриев: 11 / 18 | государственный крестьянин - племянник [1]
17 | Шелаева Екатерина Титова: - / 52 | государственная крестьянка - мать [16]
18 | Шелаева Агафья Дмитриева: - / 22 | государственная крестьянка - дочь [17]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1840 ст.
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