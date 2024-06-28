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Шелаева Марья Андреева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Шелаева Марья Андреева
Пол
жен
Номер записи
331
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
19
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена [6]
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 27
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 17
01 | Шелаев Алексей Корнеев: 42 / 49 | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаева Дарья Алексеева: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шелаев Кирила Корнеев: 39 / 46 | государственный крестьянин - брат [1]
04 | Шелаева Надежда Иванова: - / - | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Шелаева Ирина Мартинова: - / 45 | государственная крестьянка - жена [3]
06 | Шелаев Калина Кирилов: 15 и 7 нед. / 23 | государственный крестьянин - сын [3]
07 | Шелаева Марья Андреева: - / 30 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Шелаева Матрена Кирилова: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [3]
09 | Шелаева Варвара Кирилова: - / 3 мес. | государственная крестьянка - дочь [3]
10 | Шелаев Евсей Казьмин: 35 / 42 | государственный крестьянин - племянник [1]
11 | Шелаева Акулина Свиридова: - / 42 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Шелаев Петр Евсеев: 9 / 16 | государственный крестьянин - сын [10]
13 | Шелаев Макар Евсеев: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [10]
14 | Шелаев Федор Евсеев: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [10]
15 | Шелаева Анна Евсеева: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [10]
16 | Шелаев Карп Дмитриев: 11 / 18 | государственный крестьянин - племянник [1]
17 | Шелаева Екатерина Титова: - / 52 | государственная крестьянка - мать [16]
18 | Шелаева Агафья Дмитриева: - / 22 | государственная крестьянка - дочь [17]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1828 ст.

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