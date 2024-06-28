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Косова Федосья Федорова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Косова Федосья Федорова
Пол
жен
Номер записи
321
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
18
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь [4]
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1842
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 26
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 16
01 | Косов Егор Яковлев: 57 / 64 | государственный крестьянин - глава
02 | Косова Анна Иванова: - / 62 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Косова Акулина Егорова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Косов Федор Кирилов: 43 / 50 | государственный крестьянин - племянник [1]
05 | Косов Филип Федоров: 20 / 27 | государственный крестьянин - сын [4]
06 | Косова Настасья Федорова: - / 27 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Косов Иван Филипов: 2 нед. / 7 | государственный крестьянин - сын [5]
08 | Косов Павел Филипов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [5]
09 | Косова Федосья Федорова: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [4]
10 | Косов Селиверст Гаврилов: 17 / 24 | государственный крестьянин - внук [1]
11 | Косова Анна Савельева: - / 22 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Косов Михайла Селиверстов: - / 1 | государственный крестьянин - сын [10]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1842 ст.

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