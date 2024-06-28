Косова Федосья Федорова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Косова Федосья Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 321
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 18
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь [4]
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1842
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 26
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 16
01 | Косов Егор Яковлев: 57 / 64 | государственный крестьянин - глава
02 | Косова Анна Иванова: - / 62 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Косова Акулина Егорова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Косов Федор Кирилов: 43 / 50 | государственный крестьянин - племянник [1]
05 | Косов Филип Федоров: 20 / 27 | государственный крестьянин - сын [4]
06 | Косова Настасья Федорова: - / 27 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Косов Иван Филипов: 2 нед. / 7 | государственный крестьянин - сын [5]
08 | Косов Павел Филипов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [5]
09 | Косова Федосья Федорова: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [4]
10 | Косов Селиверст Гаврилов: 17 / 24 | государственный крестьянин - внук [1]
11 | Косова Анна Савельева: - / 22 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Косов Михайла Селиверстов: - / 1 | государственный крестьянин - сын [10]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1842 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.