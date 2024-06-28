Жерлицына Наталья Николаева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Жерлицына Наталья Николаева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 306
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 17
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 24
- Родственная связь
- жена [23]
- Возраст по текущей РС
- 52
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 26
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 15
01 | Жерлицын Афанасий Трифонов: 61 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Жерлицына Елизавета Харитонова: - / 66 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Дуравкин Казьма Петров: 39 / - | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Дуравкина Анна Герасимова: - / 49 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Дуравкина Настасья Казьмина: - / - | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Дуравкин Кирила Казьмин: 14 / - | государственный крестьянин - сын [3]
07 | Дуравкин Спиридон Казьмин: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [3]
08 | Жерлицын Гаврила Трифонов: 52 / 59 | государственный крестьянин - брат [1]
09 | Жерлицын Марина Васильева: - / 61 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Жерлицын Федор Гаврилов: 28 / 35 | государственный крестьянин - сын [8]
11 | Жерлицына Елизавета Игнатова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Жерлицын Максим Федоров: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [10]
13 | Жерлицын Петр Федоров: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [10]
14 | Жерлицына Авдотья Федорова: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [10]
15 | Жерлицына Марфа Федорова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [10]
16 | Жерлицын Григорий Федоров: - / 3 | государственный крестьянин - сын [10]
17 | Жерлицына Ульяна Федорова: - / 1 мес. | государственная крестьянка - дочь [10]
18 | Жерлицын Анисим Гаврилов: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [8]
19 | Жерлицына Татьяна Николаева: - / 23 | государственная крестьянка - жена [18]
20 | Жерлицын Иван Анисимов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [18]
21 | Жерлицын Василий Анисимов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [18]
22 | Жерлицына Елена Анисимова: - / 1,5 | государственная крестьянка - дочь [18]
23 | Жерлицын Парфен Трифонов: 46 / 53 | государственный крестьянин - брат [1]
24 | Жерлицына Наталья Николаева: - / 52 | государственная крестьянка - жена [23]
25 | Жерлицын Федор Парфенов: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [23]
26 | Жерлицына Анна Иванова: - / 24 | государственная крестьянка - жена [25]
27 | Жерлицына Аксинья Парфенова: - / 22,5 | государственный крестьянин - дочь [23]
28 | Жерлицына Агрипина Парфенова: - / 13 | государственный крестьянин - дочь [23]
29 | Жерлицына Аксинья Андреева: - / 28 | солдатка - невестка [23]
30 | Жерлицын Антон Михайлов: - / 4 | солдатский сын - внук [23]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1806 ст.
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