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Жерлицын Анисим Гаврилов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Жерлицын Анисим Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
300
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
17
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
18
Родственная связь
сын [8]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1834
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 25
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 15
01 | Жерлицын Афанасий Трифонов: 61 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Жерлицына Елизавета Харитонова: - / 66 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Дуравкин Казьма Петров: 39 / - | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Дуравкина Анна Герасимова: - / 49 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Дуравкина Настасья Казьмина: - / - | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Дуравкин Кирила Казьмин: 14 / - | государственный крестьянин - сын [3]
07 | Дуравкин Спиридон Казьмин: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [3]
08 | Жерлицын Гаврила Трифонов: 52 / 59 | государственный крестьянин - брат [1]
09 | Жерлицын Марина Васильева: - / 61 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Жерлицын Федор Гаврилов: 28 / 35 | государственный крестьянин - сын [8]
11 | Жерлицына Елизавета Игнатова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Жерлицын Максим Федоров: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [10]
13 | Жерлицын Петр Федоров: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [10]
14 | Жерлицына Авдотья Федорова: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [10]
15 | Жерлицына Марфа Федорова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [10]
16 | Жерлицын Григорий Федоров: - / 3 | государственный крестьянин - сын [10]
17 | Жерлицына Ульяна Федорова: - / 1 мес. | государственная крестьянка - дочь [10]
18 | Жерлицын Анисим Гаврилов: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [8]
19 | Жерлицына Татьяна Николаева: - / 23 | государственная крестьянка - жена [18]
20 | Жерлицын Иван Анисимов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [18]
21 | Жерлицын Василий Анисимов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [18]
22 | Жерлицына Елена Анисимова: - / 1,5 | государственная крестьянка - дочь [18]
23 | Жерлицын Парфен Трифонов: 46 / 53 | государственный крестьянин - брат [1]
24 | Жерлицына Наталья Николаева: - / 52 | государственная крестьянка - жена [23]
25 | Жерлицын Федор Парфенов: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [23]
26 | Жерлицына Анна Иванова: - / 24 | государственная крестьянка - жена [25]
27 | Жерлицына Аксинья Парфенова: - / 22,5 | государственный крестьянин - дочь [23]
28 | Жерлицына Агрипина Парфенова: - / 13 | государственный крестьянин - дочь [23]
29 | Жерлицына Аксинья Андреева: - / 28 | солдатка - невестка [23]
30 | Жерлицын Антон Михайлов: - / 4 | солдатский сын - внук [23]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1834 ст.

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