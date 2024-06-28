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Салодилов Алексей Гаврилов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Салодилов Алексей Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
276
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
16
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
27
Родственная связь
сын [25]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1838
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 24
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 14
01 | Салодилов Парфен Дмитриев: 55 / 62 | государственный крестьянин - глава
02 | Салодилова Марья Филипова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Салодилова Анна Иванова: - / 50 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Салодилова Настасья Парфенова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Салодилова Февронья Парфенова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Салодилов Петр Парфенов: 32 / 39 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Салодилова Авдотья Емельянова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Салодилова Агафья Петрова: - / - | государственная крестьянка - дочь [6]
09 | Салодилов Григорий Петров: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [6]
10 | Салодилова Пелагея Петрова: - / 8,5 | государственная крестьянка - дочь [6]
11 | Салодилова Марфа Петров: - / 7 | государственная крестьянка - сын [6]
12 | Салодилов Алексей Петров: - / 4 | государственный крестьянин - сын [6]
13 | Салодилов Василий Петров: - / 1 мес. | государственный крестьянин - сын [6]
14 | Салодилов Михайла Парфенов: 30 / 37 | государственный крестьянин - сын [1]
15 | Салодилова Агрипина Петрова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [14]
16 | Салодилова Марфа Михайлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [14]
17 | Салодилов Иван Михайлов: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [14]
18 | Салодилов Федор Михайлов: 0,5 / 8 | государственный крестьянин - сын [14]
19 | Салодилова Елена Михайлова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [14]
20 | Салодилова Татьяна Михайлова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [14]
21 | Салодилов Филип Михайлов: - / 3 мес. | государственный крестьянин - сын [14]
22 | Салодилов Анисим Парфенов: 24 / 31 | государственный крестьянин - сын [1]
23 | Салодилова Настасья Свиридова: - / - | государственная крестьянка - жена [22]
24 | Салодилова Фекла Анисимова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [22]
25 | Салодилов Василий Гаврилов: 33 / 40 | государственный крестьянин - племянник [1]
26 | Салодилов Настасья Гаврилова: - / 37 | государственный крестьянин - жена [25]
27 | Салодилов Алексей Гаврилов: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [25]
28 | Салодилов Григорий Гаврилов: 11 / 18 | государственный крестьянин - сын [25]
29 | Салодилов Ефим Гаврилов: 5 / - | государственный крестьянин - сын [25]
30 | Салодилова Меланья Гаврилов: - / 9,5 | государственная крестьянка - дочь [25]
31 | Салодилова Хрестина Гаврилов: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [25]
32 | Салодилов Андрей Гаврилов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [25]
33 | Салодилова Авдотья Гаврилов: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [25]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1838 ст.

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