Салодилова Татьяна Михайлова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Салодилова Татьяна Михайлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 269
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 16
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 20
- Родственная связь
- дочь [14]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1856
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 24
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 14
01 | Салодилов Парфен Дмитриев: 55 / 62 | государственный крестьянин - глава
02 | Салодилова Марья Филипова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Салодилова Анна Иванова: - / 50 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Салодилова Настасья Парфенова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Салодилова Февронья Парфенова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Салодилов Петр Парфенов: 32 / 39 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Салодилова Авдотья Емельянова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Салодилова Агафья Петрова: - / - | государственная крестьянка - дочь [6]
09 | Салодилов Григорий Петров: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [6]
10 | Салодилова Пелагея Петрова: - / 8,5 | государственная крестьянка - дочь [6]
11 | Салодилова Марфа Петров: - / 7 | государственная крестьянка - сын [6]
12 | Салодилов Алексей Петров: - / 4 | государственный крестьянин - сын [6]
13 | Салодилов Василий Петров: - / 1 мес. | государственный крестьянин - сын [6]
14 | Салодилов Михайла Парфенов: 30 / 37 | государственный крестьянин - сын [1]
15 | Салодилова Агрипина Петрова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [14]
16 | Салодилова Марфа Михайлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [14]
17 | Салодилов Иван Михайлов: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [14]
18 | Салодилов Федор Михайлов: 0,5 / 8 | государственный крестьянин - сын [14]
19 | Салодилова Елена Михайлова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [14]
20 | Салодилова Татьяна Михайлова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [14]
21 | Салодилов Филип Михайлов: - / 3 мес. | государственный крестьянин - сын [14]
22 | Салодилов Анисим Парфенов: 24 / 31 | государственный крестьянин - сын [1]
23 | Салодилова Настасья Свиридова: - / - | государственная крестьянка - жена [22]
24 | Салодилова Фекла Анисимова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [22]
25 | Салодилов Василий Гаврилов: 33 / 40 | государственный крестьянин - племянник [1]
26 | Салодилов Настасья Гаврилова: - / 37 | государственный крестьянин - жена [25]
27 | Салодилов Алексей Гаврилов: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [25]
28 | Салодилов Григорий Гаврилов: 11 / 18 | государственный крестьянин - сын [25]
29 | Салодилов Ефим Гаврилов: 5 / - | государственный крестьянин - сын [25]
30 | Салодилова Меланья Гаврилов: - / 9,5 | государственная крестьянка - дочь [25]
31 | Салодилова Хрестина Гаврилов: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [25]
32 | Салодилов Андрей Гаврилов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [25]
33 | Салодилова Авдотья Гаврилов: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [25]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1856 ст.
- Место рождения
- д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.