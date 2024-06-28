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Чурносов Антон Никитин

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Чурносов Антон Никитин
Пол
муж
Номер записи
249
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
14
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
18
Родственная связь
сын [14]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 23
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 13
01 | Чурносов Иван Алексеев: 56 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Чурносова Пелагея Алистратова: - / 39 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Чурносова Дарья Иванова: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Чурносова Пелагея Иванова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Чурносов Афанасий Алексеев: 46 / 53 | государственный крестьянин - брат [1]
06 | Чурносова Акулина Егорова: - / 34 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Чурносова Евдокея Афанасьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Чурносова Пелагея Афанасьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [5]
09 | Чурносова Евдокея Афанасьева: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [5]
10 | Чурносов Кирила Афанасьев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [5]
11 | Чурносов Фолимон Алексеев: 43 / - | государственный крестьянин - брат [1]
12 | Чурносова Авдотья Корнеева: - / 47 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Чурносова Аксинья Фолимонова: - / 15,5 | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Чурносов Никита Алексеев: 41 / 48 | государственный крестьянин - брат [1]
15 | Чурносова Авдотья Григорьева: - / 47 | государственная крестьянка - жена [14]
16 | Чурносова Аксинья Никитина: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [14]
17 | Чурносов Трифон Никитин: 17 / - | государственный крестьянин - сын [14]
18 | Чурносов Антон Никитин: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [14]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1837 ст.

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