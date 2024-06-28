Чурносова Пелагея Алистратова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Чурносова Пелагея Алистратова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 233
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 14
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена [1]
- Возраст по текущей РС
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 23
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 13
01 | Чурносов Иван Алексеев: 56 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Чурносова Пелагея Алистратова: - / 39 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Чурносова Дарья Иванова: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Чурносова Пелагея Иванова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Чурносов Афанасий Алексеев: 46 / 53 | государственный крестьянин - брат [1]
06 | Чурносова Акулина Егорова: - / 34 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Чурносова Евдокея Афанасьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Чурносова Пелагея Афанасьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [5]
09 | Чурносова Евдокея Афанасьева: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [5]
10 | Чурносов Кирила Афанасьев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [5]
11 | Чурносов Фолимон Алексеев: 43 / - | государственный крестьянин - брат [1]
12 | Чурносова Авдотья Корнеева: - / 47 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Чурносова Аксинья Фолимонова: - / 15,5 | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Чурносов Никита Алексеев: 41 / 48 | государственный крестьянин - брат [1]
15 | Чурносова Авдотья Григорьева: - / 47 | государственная крестьянка - жена [14]
16 | Чурносова Аксинья Никитина: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [14]
17 | Чурносов Трифон Никитин: 17 / - | государственный крестьянин - сын [14]
18 | Чурносов Антон Никитин: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [14]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1819 ст.
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