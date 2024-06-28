Чурносова Марфа Николаева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Чурносова Марфа Николаева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 229
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 12
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- невестка [1]
- Возраст по текущей РС
- 47
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 22
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 12
01 | Чурносов Григорий Евстафьев: 48 / 55 | государственный крестьянин - глава
02 | Чурносова Домна Фолимонова: - / 57 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Чурносов Дмитрий Григорьев: 27 / 34 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Чурносова Прасковья Семенова: - / 30 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Чурносов Василий Григорьев: 26 / 33 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Чурносова Анна Васильева: - / 25 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Чурносов Гаврила Васильев: - / 2 | государственный крестьянин - сын [5]
08 | Чурносов Алексей Григорьев: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Чурносов Прокофий Григорьев: 7 / - | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Чурносова Марфа Николаева: - / 47 | государственная крестьянка - невестка [1]
11 | Чурносова Агафья: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
12 | Чурносова Александра: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1811 ст.
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