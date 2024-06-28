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Чурносов Дмитрий Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Чурносов Дмитрий Григорьев
Пол
муж
Номер записи
222
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
12
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1824
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 22
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 12
01 | Чурносов Григорий Евстафьев: 48 / 55 | государственный крестьянин - глава
02 | Чурносова Домна Фолимонова: - / 57 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Чурносов Дмитрий Григорьев: 27 / 34 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Чурносова Прасковья Семенова: - / 30 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Чурносов Василий Григорьев: 26 / 33 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Чурносова Анна Васильева: - / 25 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Чурносов Гаврила Васильев: - / 2 | государственный крестьянин - сын [5]
08 | Чурносов Алексей Григорьев: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Чурносов Прокофий Григорьев: 7 / - | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Чурносова Марфа Николаева: - / 47 | государственная крестьянка - невестка [1]
11 | Чурносова Агафья: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
12 | Чурносова Александра: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1824 ст.

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