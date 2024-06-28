Сурина Епистимея Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Сурина Епистимея Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 218
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 11
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена [4]
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 22
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 11
01 | Сурин Иван Иванов: 26 / 33 | государственный крестьянин - глава
02 | Сурин Капитон Иванов: 24 / 31 | государственный крестьянин - брат [1]
03 | Сурина Варвара Фирсанова: - / 25 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Сурин Егор Иванов: 22 / 29 | государственный крестьянин - брат [1]
05 | Сурина Епистимея Иванова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Сурин Николай Иванов: 18 / - | государственный крестьянин - брат [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1838 ст.
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