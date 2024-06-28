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Сурина Епистимея Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Сурина Епистимея Иванова
Пол
жен
Номер записи
218
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена [4]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1838
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 22
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 11
01 | Сурин Иван Иванов: 26 / 33 | государственный крестьянин - глава
02 | Сурин Капитон Иванов: 24 / 31 | государственный крестьянин - брат [1]
03 | Сурина Варвара Фирсанова: - / 25 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Сурин Егор Иванов: 22 / 29 | государственный крестьянин - брат [1]
05 | Сурина Епистимея Иванова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Сурин Николай Иванов: 18 / - | государственный крестьянин - брат [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1838 ст.

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