Ерохина Меланья Леонова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Ерохина Меланья Леонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 213
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 10
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 17
- Родственная связь
- дочь [13]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 21
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 10
01 | Ерохин Федор Понкратов: 52 / 59 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохин Ларион Федоров: 21 / - | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Ерохина Ульяна Иванова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Ерохина Степанида Ларионова: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Ерохина Прасковья Ларионова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Ерохин Егор Понкратов: 50 / - | государственный крестьянин - брат [1]
07 | Ерохин Григорий Егоров: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [6]
08 | Ерохина Марина Ефимова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Ерохин Константин Егоров: 21 / 28 | государственный крестьянин - сын [6]
10 | Ерохина Марина Яковлева: - / 29 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Ерохин Иван Константинов: 3 мес. / 8 | государственный крестьянин - сын [9]
12 | Ерохин Василий Константинов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [9]
13 | Ерохин Леон Семенов: 23 / 30 | государственный крестьянин - племянник [1]
14 | Ерохина Марфа Лаврентьева: - / 57 | государственная крестьянка - мать [13]
15 | Ерохина Алимпиада Ларионова: - / - | государственная крестьянка - жена [13]
16 | Ерохина Татьяна Кирилова: - / 21 | государственная крестьянка - жена [13]
17 | Ерохина Меланья Леонова: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [13]
- Дополнительная информация в записи
- от 1-ой жены
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1851 ст.
- Место рождения
- д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.
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