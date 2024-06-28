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Ерохина Марина Ефимова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ерохина Марина Ефимова
Пол
жен
Номер записи
204
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
10
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена [7]
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1826
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 21
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 10
01 | Ерохин Федор Понкратов: 52 / 59 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохин Ларион Федоров: 21 / - | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Ерохина Ульяна Иванова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Ерохина Степанида Ларионова: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Ерохина Прасковья Ларионова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Ерохин Егор Понкратов: 50 / - | государственный крестьянин - брат [1]
07 | Ерохин Григорий Егоров: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [6]
08 | Ерохина Марина Ефимова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Ерохин Константин Егоров: 21 / 28 | государственный крестьянин - сын [6]
10 | Ерохина Марина Яковлева: - / 29 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Ерохин Иван Константинов: 3 мес. / 8 | государственный крестьянин - сын [9]
12 | Ерохин Василий Константинов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [9]
13 | Ерохин Леон Семенов: 23 / 30 | государственный крестьянин - племянник [1]
14 | Ерохина Марфа Лаврентьева: - / 57 | государственная крестьянка - мать [13]
15 | Ерохина Алимпиада Ларионова: - / - | государственная крестьянка - жена [13]
16 | Ерохина Татьяна Кирилова: - / 21 | государственная крестьянка - жена [13]
17 | Ерохина Меланья Леонова: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [13]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1826 ст.

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