Шелаева Настасья Миронова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Шелаева Настасья Миронова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 179
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 9
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- дочь [11]
- Причина выбытия
- вышла замуж
- Год убытия
- 1855
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 20
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 9
01 | Шелаев Яков Васильев: 59 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаева Анна Терентьева: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шелаев Давыд Яковлев: 37 / 44 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Шелаева Авдотья Иванова: - / - | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Шелаева Прасковья Егорова: - / 45 | государственная крестьянка - жена [3]
06 | Шелаев Яков Григорьев: 42 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
07 | Шелаева Прасковья Алексеева: - / - | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Шелаева Агрипина Яковлева: - / - | государственная крестьянка - дочь [6]
09 | Шелаева Ефросинья Яковлева: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [6]
10 | Шелаева Феона Яковлева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [6]
11 | Шелаев Мирон Григорьев: 37 / 44 | государственный крестьянин - брат [6]
12 | Шелаева Агафья Трофимова: - / 42 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Шелаева Настасья Миронова: - / - | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Шелаев Сидор Миронов: 12 / 19 | государственный крестьянин - сын [11]
15 | Шелаева Федосья Демьянова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [14]
16 | Шелаева Аксинья Миронова: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [11]
17 | Шелаева Анисья Миронова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [11]
18 | Шелаев Филип Михайлов: 41 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
19 | Шелаева Агафья Афанасьева: - / 34 | государственная крестьянка - жена [18]
20 | Шелаев Иван Филипов: 16 / - | государственный крестьянин - сын [18]
21 | Шелаев Илья Филипов: 15 / 22 | государственный крестьянин - сын [18]
22 | Шелаева Ефимья Филипова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [18]
23 | Шелаева Татьяна Филипова: - / - | государственная крестьянка - дочь [18]
24 | Шелаева Аксинья Филипова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [18]
25 | Шелаева Наталья Филипова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [18]
26 | Шелаев Иван Михайлов: 39 / 46 | государственный крестьянин - брат [18]
27 | Шелаева Настасья Иванова: - / 45 | государственная крестьянка - жена [26]
28 | Шелаева Авдотья Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [26]
29 | Шелаева Марфа Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [26]
30 | Шелаев Никита Иванов: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [26]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
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