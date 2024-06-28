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Шелаева Ефросинья Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Шелаева Ефросинья Яковлева
Пол
жен
Номер записи
175
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь [6]
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1841
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 20
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 9
01 | Шелаев Яков Васильев: 59 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаева Анна Терентьева: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шелаев Давыд Яковлев: 37 / 44 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Шелаева Авдотья Иванова: - / - | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Шелаева Прасковья Егорова: - / 45 | государственная крестьянка - жена [3]
06 | Шелаев Яков Григорьев: 42 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
07 | Шелаева Прасковья Алексеева: - / - | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Шелаева Агрипина Яковлева: - / - | государственная крестьянка - дочь [6]
09 | Шелаева Ефросинья Яковлева: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [6]
10 | Шелаева Феона Яковлева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [6]
11 | Шелаев Мирон Григорьев: 37 / 44 | государственный крестьянин - брат [6]
12 | Шелаева Агафья Трофимова: - / 42 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Шелаева Настасья Миронова: - / - | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Шелаев Сидор Миронов: 12 / 19 | государственный крестьянин - сын [11]
15 | Шелаева Федосья Демьянова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [14]
16 | Шелаева Аксинья Миронова: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [11]
17 | Шелаева Анисья Миронова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [11]
18 | Шелаев Филип Михайлов: 41 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
19 | Шелаева Агафья Афанасьева: - / 34 | государственная крестьянка - жена [18]
20 | Шелаев Иван Филипов: 16 / - | государственный крестьянин - сын [18]
21 | Шелаев Илья Филипов: 15 / 22 | государственный крестьянин - сын [18]
22 | Шелаева Ефимья Филипова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [18]
23 | Шелаева Татьяна Филипова: - / - | государственная крестьянка - дочь [18]
24 | Шелаева Аксинья Филипова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [18]
25 | Шелаева Наталья Филипова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [18]
26 | Шелаев Иван Михайлов: 39 / 46 | государственный крестьянин - брат [18]
27 | Шелаева Настасья Иванова: - / 45 | государственная крестьянка - жена [26]
28 | Шелаева Авдотья Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [26]
29 | Шелаева Марфа Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [26]
30 | Шелаев Никита Иванов: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [26]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1841 ст.

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