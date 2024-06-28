Дробышов Яков Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДробышов Яков Кирилов

Дробышов Яков Кирилов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Дробышов Яков Кирилов
Пол
муж
Номер записи
155
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
8
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
18
Родственная связь
сын [15]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1823
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 19
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 8
01 | Дробышов Фолимон Герасимов: 50 / 57 | государственный крестьянин - глава
02 | Дробышова Лукерья Ильина: - / - | государственный крестьянин - жена [1]
03 | Дробышова Фекла Фолимонова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Дробышов Никита Фолимонов: 28 / 35 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Дробышова Аксинья Прокофьева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Дробышов Андрей Никитин: 8 / - | государственный крестьянин - сын [4]
07 | Дробышов Тимофей Никитин: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [4]
08 | Дробышова Анна Никитина: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [4]
09 | Дробышов Василий Никитин: - / 2,5 | государственный крестьянин - сын [4]
10 | Дробышова Татьяна Никитина: - / 3 мес. | государственная крестьянка - дочь [4]
11 | Дробышов Егор Фолимонов: 26 / 33 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Дробышова Федосья Константинова: - / 35 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Дробышов Илья Егоров: - / 5,5 | государственный крестьянин - сын [11]
14 | Дробышова Настасья Егорова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [11]
15 | Дробышов Кирила Герасимов: 48 / - | государственный крестьянин - брат [1]
16 | Дробышова Ульяна Иванова: - / - | государственная крестьянка - жена [15]
17 | Дробышова Агрипина Кирилова: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [15]
18 | Дробышов Яков Кирилов: 28 / 35 | государственный крестьянин - сын [15]
19 | Дробышова Анна Егорова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [18]
20 | Дробышова Варвара Яковлева: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [18]
21 | Дробышова Акулина Яковлева: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [18]
22 | Дробышов Николай Яковлев: - / 5 | государственный крестьянин - сын [18]
23 | Дробышов Артем Кирилов: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [15]
24 | Дробышова Авдотья Иванова: - / 25 | государственная крестьянка - жена [23]
25 | Дробышов Василий Артемов: - / 6 | государственный крестьянин - сын [23]
26 | Дробышов Емельян Артемов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [23]
27 | Дробышов Давыд Кирилов: 20 / - | государственный крестьянин - сын [15]
28 | Дробышов Павел Кирилов: 14,5 / 22 | государственный крестьянин - сын [15]
29 | Дробышов Егор Кирилов: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [15]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1823 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close