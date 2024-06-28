Дробышова Анна Никитина
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Дробышова Анна Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 145
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 8
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь [4]
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 18
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 8
01 | Дробышов Фолимон Герасимов: 50 / 57 | государственный крестьянин - глава
02 | Дробышова Лукерья Ильина: - / - | государственный крестьянин - жена [1]
03 | Дробышова Фекла Фолимонова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Дробышов Никита Фолимонов: 28 / 35 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Дробышова Аксинья Прокофьева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Дробышов Андрей Никитин: 8 / - | государственный крестьянин - сын [4]
07 | Дробышов Тимофей Никитин: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [4]
08 | Дробышова Анна Никитина: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [4]
09 | Дробышов Василий Никитин: - / 2,5 | государственный крестьянин - сын [4]
10 | Дробышова Татьяна Никитина: - / 3 мес. | государственная крестьянка - дочь [4]
11 | Дробышов Егор Фолимонов: 26 / 33 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Дробышова Федосья Константинова: - / 35 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Дробышов Илья Егоров: - / 5,5 | государственный крестьянин - сын [11]
14 | Дробышова Настасья Егорова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [11]
15 | Дробышов Кирила Герасимов: 48 / - | государственный крестьянин - брат [1]
16 | Дробышова Ульяна Иванова: - / - | государственная крестьянка - жена [15]
17 | Дробышова Агрипина Кирилова: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [15]
18 | Дробышов Яков Кирилов: 28 / 35 | государственный крестьянин - сын [15]
19 | Дробышова Анна Егорова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [18]
20 | Дробышова Варвара Яковлева: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [18]
21 | Дробышова Акулина Яковлева: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [18]
22 | Дробышов Николай Яковлев: - / 5 | государственный крестьянин - сын [18]
23 | Дробышов Артем Кирилов: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [15]
24 | Дробышова Авдотья Иванова: - / 25 | государственная крестьянка - жена [23]
25 | Дробышов Василий Артемов: - / 6 | государственный крестьянин - сын [23]
26 | Дробышов Емельян Артемов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [23]
27 | Дробышов Давыд Кирилов: 20 / - | государственный крестьянин - сын [15]
28 | Дробышов Павел Кирилов: 14,5 / 22 | государственный крестьянин - сын [15]
29 | Дробышов Егор Кирилов: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [15]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1850 ст.
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