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Кубаева Варвара Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Кубаева Варвара Иванова
Пол
жен
Номер записи
131
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 18
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 7
01 | Кубаев Иван Сергеев: 36 / 43 | государственный крестьянин - глава
02 | Кубаева Анна Егорова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Кубаева Прасковья Алексеева: - / 30 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Кубаев Андрей Иванов: 12 / - | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Кубаева Пелагея Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Кубаева Аграфена Иванова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Кубаев Никита Иванов: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Кубаева Варвара Иванова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [1]
09 | Кубаева Настасья Иванова: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [1]
10 | Кубаев Николай Иванов: - / 3 мес. | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Кубаев Гаврила Сергеев: 26 / 33 | государственный крестьянин - брат [1]
12 | Кубаева Акулина Миронова: - / - | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Кубаева Агрипина Гаврилова: - / - | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Кубаева Агафья Яковлева: - / 23 | государственная крестьянка - жена [11]
Дополнительная информация в записи
от 1-ой жены
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1849 ст.

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