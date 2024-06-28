Кубаев Никита Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Кубаев Никита Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 130
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 7
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 18
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 7
01 | Кубаев Иван Сергеев: 36 / 43 | государственный крестьянин - глава
02 | Кубаева Анна Егорова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Кубаева Прасковья Алексеева: - / 30 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Кубаев Андрей Иванов: 12 / - | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Кубаева Пелагея Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Кубаева Аграфена Иванова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Кубаев Никита Иванов: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Кубаева Варвара Иванова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [1]
09 | Кубаева Настасья Иванова: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [1]
10 | Кубаев Николай Иванов: - / 3 мес. | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Кубаев Гаврила Сергеев: 26 / 33 | государственный крестьянин - брат [1]
12 | Кубаева Акулина Миронова: - / - | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Кубаева Агрипина Гаврилова: - / - | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Кубаева Агафья Яковлева: - / 23 | государственная крестьянка - жена [11]
- Дополнительная информация в записи
- от 1-ой жены
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1847 ст.
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