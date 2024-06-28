Кубаев Евдоким Михайлов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Кубаев Евдоким Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 122
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 6
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 17
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 6
01 | Кубаев Михайла Сергеев: 42 / 49 | государственный крестьянин - глава
02 | Кубаева Февронья Васильева: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Кубаева Марина Михайлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Кубаева Надежда Михайлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Кубаева Лукерья Михайлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Кубаева Наталья Михайлова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Кубаев Ефим Михайлов: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Кубаева Домна Иванова: - / 27 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Кубаева Федора Ефимова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [7]
10 | Кубаев Михайла Ефимов: - / 7 | государственный крестьянин - сын [7]
11 | Кубаев Никифор Михайлов: 18 / 25 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Кубаева Прасковья Иванова: - / 24 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Кубаева Настасья Никифорова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Кубаев Евдоким Михайлов: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
15 | Кубаев Сергей Михайлов: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1844 ст.
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