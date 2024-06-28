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Кубаева Марина Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Кубаева Марина Михайлова
Пол
жен
Номер записи
111
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь [1]
Причина выбытия
вышла замуж
Год убытия
1851
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 17
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 6
01 | Кубаев Михайла Сергеев: 42 / 49 | государственный крестьянин - глава
02 | Кубаева Февронья Васильева: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Кубаева Марина Михайлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Кубаева Надежда Михайлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Кубаева Лукерья Михайлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Кубаева Наталья Михайлова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Кубаев Ефим Михайлов: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Кубаева Домна Иванова: - / 27 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Кубаева Федора Ефимова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [7]
10 | Кубаев Михайла Ефимов: - / 7 | государственный крестьянин - сын [7]
11 | Кубаев Никифор Михайлов: 18 / 25 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Кубаева Прасковья Иванова: - / 24 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Кубаева Настасья Никифорова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Кубаев Евдоким Михайлов: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
15 | Кубаев Сергей Михайлов: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
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Индексация данных проведена Вера Ерохина

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