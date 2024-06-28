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Кубаева Матрена Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Кубаева Матрена Иванова
Пол
жен
Номер записи
106
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь [1]
Причина выбытия
вышла замуж
Год убытия
1854
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 17
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 5
01 | Кубаев Иван Егоров: 39 / 46 | государственный крестьянин - глава
02 | Кубаева Прасковья Федорова: - / 44 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Кубаева Матрена Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Кубаев Иван Иванов: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Кубаева Прасковья Иванова: - / 12,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
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Индексация данных проведена Вера Ерохина

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