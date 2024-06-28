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Кубаева Прасковья Федорова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Кубаева Прасковья Федорова
Пол
жен
Номер записи
105
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена [1]
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 17
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 5
01 | Кубаев Иван Егоров: 39 / 46 | государственный крестьянин - глава
02 | Кубаева Прасковья Федорова: - / 44 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Кубаева Матрена Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Кубаев Иван Иванов: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Кубаева Прасковья Иванова: - / 12,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1814 ст.

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