Подерягина Марфа Егорова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Подерягина Марфа Егорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 100
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 4
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 15
- Родственная связь
- сын [11]
- Возраст по текущей РС
- 1,5
- Год рождения вычисленный
- 1856
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 16
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 4
01 | Подерягин Яков Васильев: 39 / 46 | государственный крестьянин - глава
02 | Подерягина Ефросинья Яковлева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
03 | Подерягина Аксинья Яковлева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Подерягина Дарья Яковлева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Подерягин Фома Яковлев: - / 7 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Подерягин Павел Дмитриев: 37 / 44 | государственный крестьянин - племянник [1]
07 | Подерягина Пелагея Алексеева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Подерягин Иван Павлов: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [6]
09 | Подерягин Емельян Павлов: 2 / - | государственный крестьянин - сын [6]
10 | Подерягина Аксинья Павлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [6]
11 | Подерягин Егор Егоров: 29 / 36 | государственный крестьянин - племянник [1]
12 | Подерягина Меланья Тимофеева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Подерягин Трофим Егоров: - / 6 | государственный крестьянин - сын [11]
14 | Подерягин Родион Егоров: - / 3 | государственный крестьянин - сын [11]
15 | Подерягина Марфа Егорова: - / 1,5 | государственная крестьянка - сын [11]
16 | Подерягин Аксентий Яковлев: 18 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
17 | Подерягина Марфа Федорова: - / - | государственная крестьянка - тетка [1]
18 | Подерягина Агафья: - / - | государственный крестьянин - дочь [17]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1856 ст.
- Место рождения
- д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.
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