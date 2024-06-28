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Подерягин Егор Егоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Подерягин Егор Егоров
Пол
муж
Номер записи
96
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
племянник [1]
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 16
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 4
01 | Подерягин Яков Васильев: 39 / 46 | государственный крестьянин - глава
02 | Подерягина Ефросинья Яковлева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
03 | Подерягина Аксинья Яковлева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Подерягина Дарья Яковлева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Подерягин Фома Яковлев: - / 7 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Подерягин Павел Дмитриев: 37 / 44 | государственный крестьянин - племянник [1]
07 | Подерягина Пелагея Алексеева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Подерягин Иван Павлов: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [6]
09 | Подерягин Емельян Павлов: 2 / - | государственный крестьянин - сын [6]
10 | Подерягина Аксинья Павлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [6]
11 | Подерягин Егор Егоров: 29 / 36 | государственный крестьянин - племянник [1]
12 | Подерягина Меланья Тимофеева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Подерягин Трофим Егоров: - / 6 | государственный крестьянин - сын [11]
14 | Подерягин Родион Егоров: - / 3 | государственный крестьянин - сын [11]
15 | Подерягина Марфа Егорова: - / 1,5 | государственная крестьянка - сын [11]
16 | Подерягин Аксентий Яковлев: 18 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
17 | Подерягина Марфа Федорова: - / - | государственная крестьянка - тетка [1]
18 | Подерягина Агафья: - / - | государственный крестьянин - дочь [17]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1822 ст.

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