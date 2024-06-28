Бегичев Андрей Филипов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Бегичев Андрей Филипов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 73
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 3
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 14
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 3
01 | Бегичев Филип Андреев: 59 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Бегичев Никита Филипов: 21 / 28 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Бегичева Марья Николаева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Бегичева Прасковья Никитова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Бегичев Иван Никитов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [2]
06 | Бегичев Кондрат Филипов: 15,5 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Бегичев Андрей Филипов: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Бегичева Авдотья Филипова: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [1]
09 | Бегичев Терентий Андреев: 48 / - | государственный крестьянин - брат [1]
10 | Бегичев Самсон Терентьев: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [9]
11 | Бегичева Матрена Семенова: - / 26 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Бегичева Марья Самсонова: - / 1,5 | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Бегичев Иван Никитин: 23 / 30 | государственный крестьянин - племянник [1]
14 | Бегичева Ульяна Гаврилова: - / 30 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Бегичев Никита Иванов: 3 дня / 7 | государственный крестьянин - сын [13]
16 | Бегичев Сергей Иванов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [13]
17 | Бегичев Иван Никитин: 19 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
18 | Бегичев Филип Никитин: 17 / 24 | государственный крестьянин - племянник [1]
19 | Бегичева Елена Макарова: - / 24 | государственная крестьянка - жена [18]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1838 ст.
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